Conheça o álbum de estreia “My Random Thoughts´´ do premiado artista Jamaicano Jubba White.

- Advertisement -

O cantor, compositor, baterista e produtor Jamaicano Jubba White lançou pela White Stone Productions Label no ultimo dia 15 de outubro o seu álbum de estreia intitulado “My Random Thoughts´´ , distribuído pela Tuff Gong International. O álbum de 11 faixas apresenta músicas exclussivas e também alguns singles que já foram lançado pelo artista como “Rise And Shine´´ e “Be A Light´´.

Jubba White entrou no mundo batendo em panelas de cozinha e exercitando seus pulmões dinâmicos aos três anos de idade. Nascido na zona rural de May Pen, em Clarendon (Jamaica), Jubba aprendeu a cantar e tocar bateria na igreja, onde sua mãe era fundadora e cantava no coral.

Durante o colégio, Jubba e seu amigo de infância, Rohan “Maka Lox” Gordon (guitarra), juntaram forças com Phillip ‘Winta’ James (teclas) e Veron “Koxx” Dinnall (baixo) para formar um quarteto poderoso. Esses quatro jovens talentosos rapidamente causaram impacto na cena local. Jubba foi o primeiro a se matricular no Edna Manley College de Artes Visuais e Cênicas (Kingston), e começou a estudar música caribenha, latino-americana e jazz. Logo toda a banda se inscreveu. Em 1997, a banda foi convidada a continuar sua carreira sob o nome de Ruption Kru. Esta oportunidade resultou em inúmeras turnês pela Europa, apoiando ícones do reggae como os Mighty Diamonds, The Heptones, Big Youth e muito mais. Nesse mesmo ano, eles realizaram seu primeiro álbum de estúdio profissional pelos The Ethiopians (Tuff Gong Studios), intitulado ‘Tougher than Stone.

- Advertisement -

Em 1998, Jubba e alguns companheiros de banda tornaram-se a banda de suporte pessoal de Bushman e, em 1999, de Junior Kelly. Ambos foram as principais estrelas em ascensão na época. Jubba e banda desempenharam um papel instrumental em algumas de suas gravações e shows ao vivo para ambos os artistas. As referências podem ser encontradas nas notas de álbuns como Signs (Bushman); Sorriso e Vida Resistente (Junior Kelly).

A banda então decidiu explorar a vida em outras partes do mundo (Europa) e tornou-se músico de apoio para o artista francês de reggae, Pierpoljak, que vendeu platina dupla. Jubba co-criou e co-produziu dois álbuns de Pierpoljak. Foi aí que a parceria musical entre Jubba e Stone encontrou suas raízes.

Voltando à Jamaica, Jubba e os membros da banda se encontraram mais uma vez no Tuff Gong Studios. Durante os anos de 2001-2007, eles gravaram com vários artistas e trabalharam com produtores de primeira linha, como Clive Hunt. Destacam-se o ‘I Swear Riddim’, lançado pela 5th Element Records, e o Overstand Riddim, da Pow Pow. Jubba menciona com orgulho sua atuação em 2003 em várias faixas do álbum indicado ao Grammy do Burning Spear, Freeman.

Entre 2002 e 2003, Jubba, Stone e Winta James embarcaram em uma nova jornada. Enquanto gravavam e viajavam, eles começaram a produzir seus próprios materiais. Isso se tornou a base de Dubtonic Kru. Eles gravaram dub instrumentais com palavras faladas que levaram ao lançamento dos singles ‘Trap’ ‘Ocean Blue’ e ‘Back to Africa em 2006. O álbum completo intitulado Jungle Fever foi lançado em 2008.

Durante 2007, Jubba lançou sua primeira produção riddim, Tantrum Riddim apresentando as obras de outros artistas talentosos; uma missão que Jubba guarda perto de seu coração. Um dos artistas, Kamau, mais tarde se tornou um dos dois cantores principais do Dubtonic Kru. O ano de 2007 marca a primeira vez que o nome Dubtonic Kru foi anunciado no cenário internacional. Jubba, Stone e Winta abriram e apoiaram os artistas de reggae U-Roy e Junior Murvin em uma turnê europeia. No momento em que o álbum de estreia Dub foi concluído (com Jubba & Stone), novos membros foram incluídos em três das faixas do álbum antes do lançamento. A roupa completa agora era Stone, Kamau, Luke, Jallanzo e Jubba.

Em 2008, Dubtonic Kru pegou a estrada como uma banda de cinco membros. O palco principal do Rototom Sunsplash (Itália) foi o destaque daquela digressão, com grande repercussão ao novo single revolucionário, no Tantrum Riddim, “Hold on Still” produzido pela Jubba.

Sem dúvida, o trabalho árduo de Dubtonic Kru e suas turnês em todo o mundo contribuíram para o desenvolvimento do reggae de raízes modernas enquanto se concentrava em sua mistura única de gêneros, dub, jazz e reggae. Eles receberam prêmios e elogios, e em 2010, o álbum ” Dub Tonic ‘foi lançado.

A visão de Jubba de destacar artistas talentosos com ‘Dubtonic Kru’ continuou a se desenvolver. Retornando à Jamaica após a turnê de 2008, Jubba se inspirou para iniciar uma nova plataforma pública, “Bands Incorporated”. O objetivo era preencher a ausência de bandas independentes que diminuíram com o passar dos anos. O primeiro evento patrocinado pela Di Kru productions foi o “Born Jamaican Showcase” que atraiu artistas famosos como Max Romeo, Nambo Robinson, Tony Greene, Bryan Art e Dubtonic Kru. Naquela época, não havia bandas suficientes para expandir um renascimento da ‘cultura de banda’. Rootz Underground fez parceria no segundo ano, enviando um novo surto de bandas jamaicanas. Começaram a surgir jovens músicos profissionais do Edna Manley College de Artes Visuais e Cênicas. Após a terceira encenação do evento, o Jamaican Observer afirmou: “Existem três eventos que são promissores para o futuro da Música Jamaicana; Rebel Salute, Bands Incorporated e Jamnesia. ”

Outro evento, o Plug N ‘Play evoluiu, à medida que artistas solo começaram a solicitar seu próprio showcase. Kenya Don, da Steppin Razor Productions, fez parceria com Jubba e organizou o uso do Jonkanoo Lounge para um evento semanal. A visão era combinar artistas veteranos com jovens talentos emergentes se apresentando com bandas ao vivo. A formação incluiu Damian Marley, Toots and the Maytals, Max Romeo, Chronixx, Protoje, Dub Incorporated, a estrela pop de reggae polonesa Kamil Bednarek e mais. Eventos especiais aumentaram as vitrines por meio de lançamentos de discos, festas de aniversário, comemorações de premiação e muito mais. Era o lugar para estar e para brincar!

Em 2012, Jubba mudou-se para Portland, Oregon, e formou a White Stone Productions. Stone logo deixou o negócio para seguir outras atividades. A motivação de Jubba era produzir reggae artesanal com apelo internacional, incorporando mensagens conscientes e edificantes. Ao se localizar nos EUA, Jubba poderia solicitar vistos de trabalho em nome dos membros da banda Dubtonic Kru que ainda estão na Jamaica. Dubtonic Kru continua sendo uma prioridade enquanto Jubba continua produzindo projetos musicais atraentes destacando outros artistas qualificados. “In Our America” de Aaron Nigel Smith é um exemplo. O álbum entrou na parada da Billboard em # 1 em março de 2019. Até o momento, Jubba produziu três grandes projetos promovendo uma mistura de vozes talentosas, incluindo Tantrum Riddim, No Disturbance Riddim e Sweet Reggae Music riddim, juntamente com muitos singles e projetos numerosos mencionar.

O mais recente projeto de Jubba, intitulado * ‘Freedom’ * (A Declaração de Direitos), deve ser lançado em junho de 2020. O primeiro single e vídeo de Frassman Brilliant, “Concrete Jungle”, será lançado em 24 de abril. O novo projeto reflete a inerente visão da White Stone Productions, destacando uma diversidade de vozes, uma mistura de duetos e duas faixas vocais solo. O EP de oito faixas irá incorporar as belas vozes dos Mighty Diamonds, Aaron Nigel Smith, Honey B, I-Taweh, Kristine Alicia, Jahricio, Jah Guidance, Katteye, Covi, Kava Jah e Jubba. Jubba White está sempre trabalhando, sempre apoiando e sempre inovando enquanto se mantém fiel ao trabalho de Dubtonic Kru.