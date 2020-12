Conheça os vencedores do 12º Festival de Música da Rádio Nacional FM

Terminou nesta sexta-feira (4) a 12ª edição do Festival de Música da Rádio Nacional. O anúncio das músicas vencedoras do Festival da Nacional FM foi feito em uma transmissão ao vivo do Teatro da Caixa Cultural Brasília, com premiação nas categorias de Melhor Letra, Melhor Arranjo, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Música Instrumental e Melhor Música com Letra e Música mais votada pela internet.

Confira os vencedores

Melhor Música com Letra

Dia de Feira – Kirá e a Ribanceira

Melhor Música Instrumental

Era Pra Ser Relax – A Engrenagem

Melhor Intérprete Vocal

Foice – Júlia Carvalho

Melhor Intérprete Instrumental

Me Deixa – Ian Coury Trio

Melhor Letra

A Onda Que Leva e Traz – Natália Pires

Melhor Arranjo

Aqui Também Tem – Daniel Rodrigues e Breno Alves

Música Mais Votada pela Internet

João Ninguém – Mikael Pederiva

Balanço

Foram 319 músicas inscritas, mais de 30 mil votos pela internet, um nível elevado de qualidade e grande participação de novos artistas. Em relação ao ano passado, em que o Festival contou com 229 trabalhos, houve um aumento de quase 30% no número de inscritos. De acordo com o coordenador do Festival e gerente de programação da Rádio Nacional, Carlos Senna, decidir os vencedores não foi uma tarefa fácil. “O nível de qualidade das músicas foi muito alta, escolher os vencedores não foi fácil, mas acredito que a cada ano a qualidade musical só tende a aumentar.”

Presença online

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Festival passou por adaptações tais como a maior presença online. Além da inscrição e da votação, os participantes também puderam enviar vídeos com as músicas selecionadas. E para evitar a aglomeração de pessoas, a tradicional festa da final não contou com a presença do público, mas será exibida na TV Brasil até o final do ano. Já o anúncio dos vencedores foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Ouça o anúncio:

História

Tudo começou em 2009, no Teatro Silvio Barbato, onde também foram realizadas as edições de 2010 e de 2011. Com o sucesso de público e o aumento da participação de concorrentes, a festa passou pelo Teatro Garagem do SESC (2012), pelo Teatro do CCBB (2013) e pelo Cine Brasília (2014), até chegar ao Teatro da Caixa Cultura, onde o Festival é realizado desde 2015.

Ao longo dessas 12 edições, foram mais de quatro mil músicas inscritas, milhares de execuções das músicas classificadas na programação da Nacional FM, acessos e votações recordes no site do Festival, programas especiais apresentados pela TV Brasil, lançamentos de CDs com as músicas finalistas e a participação vibrante de torcidas nos shows das finais.