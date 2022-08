Cope prende mulher investigada por estelionato após rompimento de tornozeleira eletrônica

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram mandado de prisão preventiva contra Claudiany de Oliveira Celestino, 31, investigada pelo crime de estelionato. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (23).

De acordo com as informações policiais, a mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2021, recebendo o benefício de aguardar julgamento com uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, em julho deste ano, o equipamento foi rompido, o que violou os termos estipulados pela Justiça para que ela se mantivesse em liberdade, sendo assim decretada sua prisão preventiva.

Claudiany já havia sido presa em 2017, pelo crime de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto/SE, quando transportava maconha e cocaína juntos com outras mulheres que iriam visitar criminosos que estavam detidos no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), naquela cidade. Por este crime, foi condenada a uma pena de aproximadamente quatro anos de reclusão.

A partir de agora, Claudiany está à disposição da Justiça, e posteriormente será encaminhada a uma unidade do sistema prisional.