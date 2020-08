Coren-SE fiscaliza CSF de Graccho Cardoso a pedido do MP

Atendendo a uma demanda do Ministério Público (MP), advinda de extensa denúncia, o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) realizou visita, no último dia 17/08, na Clínica de Saúde da Família (CSF) Nossa Senhora da Piedade, no município de Graccho Cardoso, em Sergipe.

A equipe do Coren-SE realizou levantamento situacional de riscos relacionados ao novo coronavírus (Covid-19) e ainda verificou que, sobre denúncia recebida pelo MP, havia, de fato, pontos procedentes, alguns deles de competência também de outros órgãos para serem apurados.

A equipe de fiscalização constatou que a CSF possui plano de contingência desatualizado e não é de conhecimento de todos os profissionais. Além disso, não há documentos formais sobre assistência dos pacientes Covid-19, e os treinamentos para situações relacionadas à pandemia apenas aconteceram próximo ao término de atendimento da clínica como unidade de referência para o novo coronavírus.

Verificou-se, ainda, que a instituição de saúde não disponibiliza apoio psicológicos para os profissionais e não possui política estabelecida para monitoramento e gerenciamento de funcionários suspeitos e/ou confirmados de Covid-19. Também não há enfermeiro Responsável Técnico (RT) no local.

Não suficiente, a unidade não tem máscaras cirúrgica, nem N95/PFF2, e, por este motivo, os profissionais recorrem à utilização de máscaras próprias. Também não foram disponibilizados óculos de proteção ou face shields (protetores faciais) para todos. E mais, os colaboradores de Enfermagem não foram treinados para coleta de swab e as máscaras cirúrgicas não são disponibilizadas para pacientes suspeitos de Covid-19.

Os funcionários da clínica, responsáveis pela higienização, também não foram treinados para atuar em consonância com os padrões recomendados e diretrizes para segurança contra a Covid-19. Além dos pontos citados nesta matéria, outros foram analisados e repassados ao Ministério Público para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom Coren-SE