Coronavírus: 323 novos casos, 8 óbitos em Aracaju

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta terça-feira, 14, foram registrados 323 novos casos de covid-19 na capital e oito óbitos.

Do total de óbitos, quatro eram homens: 78 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 12); 68 anos, diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica (óbito dia 10); 82 anos, hipertensão (óbito dia 10); 35 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 13). E quatro eram mulheres: 69 anos, hipertensão, diabetes e obesidade (óbito dia 12); 79 anos, hipertensão e diabetes (óbito dia 13); 84 anos, diabetes e hipertensão (óbito dia 13); 89 anos, hipertensão (óbito dia 12).

Dos novos casos confirmados 193 são mulheres, com idades entre um e 80 anos; e 130 homens com idades entre menor de um ano e 87 anos.

Com isso, sobe para 21.207 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Destas, 360 estão internadas em hospitais; 8.834 estão em isolamento domiciliar; 11.584, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 429 vieram a óbito.

Há 78 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 12.377 casos do total de 33.662 testes.

