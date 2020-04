CORONAVÍRUS: Brasil tem mais curados do que infectados

Até às 11h da manhã desta quarta-feira, 22, de acordo com o Ministério da Saúde,24.325 pacientes infectados por Coronavírus estão recuperados. Os números são animadores e representam mais de 50% em relação aos casos confirmados.

43.592 pessoas foram infectadas, sendo que 2.769 morreram no país, devido ao Covid-19 e muitas dessas mortes ainda estão sendo investigadas. No mundo, por exemplo, a porcentagem de pessoas curadas é de apenas 25%. Nos Estados Unidos é de 8,1%; na Espanha são 39,8%; na Itália são 23% e na Suíça, 58,5%, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins.

No inicio do mês, uma criança de 1 ano e quatro meses que havia passado nove dias internada com Coronavírus, recebeu alta no estado do Amazonas.