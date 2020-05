CORONAVÍRUS: Estância tem 26 casos suspeitos e 37 confirmados

A Secretaria Municipal da Saúde de Estância confirmou nesta segunda, 4, mais dois novos casos de Covid-19.

Com isso, a cidade passa a contar com 37 casos de Coronavírus. Até o momento foram realizados 235 testes clínicos. Com 37 casos positivos, 26 pacientes estão aguardando o resultado e 172 foram negativados. Além de 10 pessoas que receberam alta médica.

SMS/Estância

Panorama em Estância

POSITIVOS: 37

PESSOAS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: 155

ALTA MÉDICA: 10

SUSPEITOS: 26

DESCARTADOS: 172

ÓBITOS: O