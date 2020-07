CORONAVÍRUS: Itabaiana atinge o pico de contaminação

No dia 26/07 a cidade de Itabaiana registrou 2694 casos positivos de Covid-19, com 1944 recuperados, 691 casos ativos e 59 óbitos. As informações obtidas a partir do 10º boletim, referente à 30ª semana epidemiológica, mostram que o número de notificações diárias para Covid-19 no município foi semelhante ao número de notificações diárias das três últimas semanas (27,28 e 29). O município serrano parece ter atingido o pico da infecção. A partir de agora, recomenda-se acompanhar a média móvel do número de notificações. Essa média é baseada nas notificações dos últimos 7 dias. Observa-se que essa média se mantém estável desde o dia 05 de julho. No dia 25 de julho essa média foi de 63,57 casos/dia. Essa afirmação de pico epidemiológico é reforçada pela estabilidade do número de casos ativos para Covid-19 nas últimas três semanas.

O município de Itabaiana-SE tem realizado um elevado número de testes, sendo um dos municípios que mais realizou testes por 100 mil habitantes, em sua política de controle ao novo coronavírus. Isso tem contribuído significativamente para que o município serrano apresente uma das menores taxas de letalidade (2,1%) do Estado de Sergipe. Outro fator que merece destaque no combate ao agravamento dos sintomas é o elevado número de atendimentos realizados no Centro de Atendimento Covid-19. O município registra mais de 14 mil atendimentos desde o início da pandemia. Quanto mais cedo ocorrer a intervenção, menores são as chances de agravamento do quadro dos pacientes.

