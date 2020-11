Coronavírus: Nova onda de contaminação em funcionários do hospital de Glória

De acordo com informações obtidas pelo Portal Soudesergipe, através de uma denúncia anônima de que está havendo uma nova onda de contaminação de Covid-19 no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

Ainda de acordo com informações, para não haver desfalque no quadro de funcionários, alguns deles estariam trabalhando mesmo tendo testado positivo, pois os testes rápidos são inconclusivos.

Em contato com a diretora da unidade, Luísa Dantas, que nos confirmou o afastamento de seis funcionários por terem testado positivo. Ainda segundo Luísa, as aglomerações no período de campanha eleitoral, podem ter contribuído para o novo surto.

De acordo com Luísa, por segurança foi autorizado a realização do teste rápido e quem testou positivo, foi coletado o SWAb e posteriormente foi afastado.

“Porque esse teste rápido nosso não dar o IGG e IGM, então uma pessoa já pode estar com IGG e no teste dará como positivo mas na verdade ele já está com anticorpos e não precisa se afastar, por isso a importância do Swab”, disse a diretora.