CORONAVÍRUS: Prefeitura decide suspender Carnaforró

O Município de Nossa Senhora da Glória, através da Organização do Carnaforró, anuncia a Suspensão por Tempo Indeterminado do evento “Carnaforró 2020”, que iria acontecer entre os dias 18 e 19 de abril. A decisão atende ao Decreto de Situação em Emergência de Saúde, divulgado no início da noite desta terça (17), com um conjunto de medidas em razão da Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), entre elas a de Suspender eventos com grande participação de pessoas.

A Organização do Carnaforró ressalta o compromisso com o bem-estar da comunidade, priorizando a segurança dos Glorienses e de todos os turistas que se deslocariam para prestigiar a programação. E agradece a compreensão de todos, na expectativa de que brevemente a segurança da saúde seja resgatada e as programações possam ser retomadas.

Por Assessoria de Comunicação