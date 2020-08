CORONAVÍRUS: Sergipe não registrou óbito na última quinta-feira

São cinco óbitos de Aracaju, com três mulheres: 57 anos, com hipertensão e obesidade; 79 anos, com diabetes e doença cardiovascular crônica; e 87 anos, com doença cardiovascular crônica. As vítimas do sexo masculino são ambas de 65 anos: um sem comorbidades, e outro com hipertensão, diabetes e AVE. Em Itabaiana, dois homens, ambos de 58 anos e sem comorbidades.