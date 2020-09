Coronavírus: Sergipe registrou 167 novos casos e não registrou óbito

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 23, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 167 casos e nenhum óbito registrado hoje. Em Sergipe, 76.353 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.999 morreram. Mais seis óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 70.215 pacientes foram curados. Houve a exclusão de sete casos confirmados, por duplicidade, do município de Pedrinhas.

Duas mortes são de Aracaju, sendo duas mulheres, de 70 anos, com pneumopatia crônica e doença cardiovascular; e 75 anos, sem comorbidades. De Malhada dos bois, faleceu uma criança de nove anos, do sexo masculino, sem comorbidades. De Propriá, homem, 67 anos, com doença renal crônica. De São Cristóvão, mulher, 91 anos, com diabetes. E de Simão Dias, homem, 76 anos, com doença renal crônica e doença cardiovascular.