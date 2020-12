Coronavírus: Sergipe registrou 471 novos casos

As seis mortes foram: homem, 32 anos, de Aracaju, com hepatopatia; homem, 73 anos, de Capela, com hipertensão; mulher, 62 anos, de Estância, com hipertensão; mulher, 75 anos, de Itabaiana, com doença renal crônica e obesidade; mulher, 77 anos, de Pedrinhas, com hipertensão, diabetes, obesidade e doença renal crônica; e homem, 71 anos, de Tobias Barreto, com leucemia e neoplasia.