CORONAVÍRUS: Sergipe tem 28 óbitos em balanço diário

As 28 mortes foram: um homem, 85 anos, de Estância, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 91 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 70 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 68 anos, de Pedra Mole, com neoplasia; um homem, 67 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 75 anos, de Estância, com diabetes, neoplasia e hipertensão; um homem, 51 anos, de Aracaju, com hipertensão e Diabetes; uma mulher, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 58 anos, de Simão Dias, sem comorbidade; uma mulher, 34 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 92 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes, cardiopatia e doença renal crônica; uma mulher, 57 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher, 68 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 68 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 68 anos, de Lagarto, com diabetes; uma mulher, 46 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e cardiopatia; uma mulher, 88 anos, de Simão Dias, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com sobrepeso e hipotireoidismo; um homem, 64 anos, de Maruim, com neoplasia; um homem, 70 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 82 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher, 45 anos, de Simão Dias, com diabetes; um homem, 77 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 51 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 42 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 58 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, tabagismo e diabetes; um homem, 67 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes e ex-tabagista.