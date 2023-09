Um corpo carbonizado foi descoberto na manhã de terça-feira, dia 12, na localidade do Assentamento Pioneira, situada no município de Poço Redondo, na região do Alto Sertão do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, uma motocicleta estava próxima ao corpo. O 190 foi acionado, e uma equipe da PM esteve no local, aguardando a chegada de especialistas do Instituto de Criminalística para conduzir uma perícia.

Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para tomar as medidas necessárias.

O corpo foi identificado como sendo de “Toinho de Iracema”