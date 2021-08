Corpo de Bombeiros atende grave acidente no município de Umbaúba

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu, no último domingo (22), um grave acidente na BR 101, povoado Dois Riachos, localizado no município de Umbaúba. O fato envolveu três carretas, um caminhão e um carro de passeio. O carro ficou sob uma das carretas e uma vítima estava presa às ferragens.

Segundo o subtenente Wagner Roberto, a guarnição do quartel de Estância foi acionada para a ocorrência por volta das 16h20. “Quando nós chegamos ao local, havia uma vítima presa às ferragens. Precisamos retirar o veículo que estava preso sob uma carreta, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida realizamos a estabilização do carro e fizemos o resgate da vítima. Todo o trabalho durou cerca de 40 minutos”, afirmou o bombeiro.

Fonte: Ascom CBM/SE