O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) está realizando buscas por um homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar na prainha do rio São Francisco, em Propriá, nesse domingo, 19. As buscas foram iniciadas no domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira, 20.

Os trabalhos de busca foram iniciados pela equipe do Quartel de Propriá, e a equipe de mergulho foi acionada. “Fizemos o mergulho padrão na área onde ele veio a submergir, na tarde do domingo, mas a vítima não foi localizada. Na manhã desta segunda-feira, as buscas prosseguem com bote pelo leito do rio já que pelo tempo em que aconteceu o afogamento, o corpo deve estar na superfície”, afirmou o major Fábio Caldas, coordenador da equipe de mergulho do CBMSE.

Fonte: Ascom CBMSE