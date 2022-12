Corpo de Bombeiros registra 993 ocorrências atendidas em novembro

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu um total de 993 ocorrências no mês de novembro, tendo um crescimento exponencial de 26%, em relação ao período no ano anterior. O levantamento foi feito por meio de ocorrências registradas através do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para o CBMSE.

O grupo de ocorrências mais recorrente é o de Busca e Salvamento, sendo classificado por controle de insetos, busca e salvamento de pessoa ou de animal, corte e retirada de anel e entre outros atendimentos. A categoria teve um crescimento percentual de 20,74% dos dados de novembro do ano anterior, com a diferença de 67 ocorrências.

O segundo grupo de ocorrências com mais atendimentos no mês de novembro é o de Guarda-Vidas na praia, que obteve um crescimento significante em comparação com mês de novembro do ano passado, obtendo um aumento percentual de 44,90%, com uma diferença de 88 ocorrências.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“O Corpo de Bombeiros, analisando o crescimento das ocorrências no estado, Também tem aumentado de forma significativa, o efetivo da corporação, com a convocação dos aprovados no último concurso, bem como fazendo a aquisição de novas viaturas e equipamentos operacionais mais modernos”, explicou o Assessor de Comunicação do CBMSE, Coronel Jairo Cruz.

Fonte: Ascom CBMSE