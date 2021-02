Corpo de homem assassinado em Glória é identificado

O corpo foi encontrado por volta das 19h30 da última segunda-feira, na rodovia que liga Nossa Senhora da Glória/Monte Alegre, em frente à casa do doce.

De acordo com informações de populares, houve uma briga nas proximidades do local do fato, quando a vítima correu em direção da casa do doce, mas acabou caindo. Nesse momento o assassino se aproximou e desferiu vários golpes de faca na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o IML e permaneceu sem identificação até às 13h de ontem, mais tarde, familiares recolheram o corpo que foi identificado como sendo de Adauto Pinheiro de Lima, 42 anos natural da Bahia.