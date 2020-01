Corpo de morador de rua de SP será sepultado hoje em Nossa Senhora da Glória

O corpo do morador de rua que morreu após ser atingido pelas chamas e ter 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma rua da Mooca, Zona Leste de São Paulo, será sepultado na manhã desta quarta-feira (8), no Povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano, onde reside a sua família.









Ele chegou a Sergipe no final da tarde desta terça-feira (7), no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.