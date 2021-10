- Advertisement -

Na manhã de hoje, 4, um corpo do sexo masculino foi encontrado às margens do Rio Sergipe, nas proximidades do Terminal Pesqueiro, na Avenida Ivo do Prado em Aracaju.

A Polícia Militar isolou a área e a equipe do Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo. O Instituto Médico Legal recolheu também foi acionado e já está fazendo o trabalho de perícia para descobrir as causas da morte.

Ainda de acordo com o IML , não foram encontradas marcas de agressões na vítima.