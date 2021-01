Corridas de cavalos se popularizam no Brasil, com jóqueis premiados

Mesmo sendo o futebol o esporte em que claramente os brasileiros se interessam mais, a verdade é que as corridas de cavalos também estão ganhando protagonismo nacional. Prova disso mesmo são alguns jóqueis brasileiros que estão tendo protagonismo em provas internacionais, elevando ainda mais o nome do esporte brasileiro.

Começando pelo investimento forte do Estado na popularização e acessibilidade desse esporte, é um fato que o aumento de corridas de cavalos ao vivo está fazendo com que cada vez mais jovens e apaixonados pelo esporte tenham contacto com esse esporte. Por isso mesmo, é importante realçar que está sendo cada vez mais acessível poder se iniciar nas corridas de cavalos, mesmo que ainda em muitas cidades brasileiras ainda não existam pistas para que você comece do melhor jeito.

Esporte de elitismo ou oportunidade em crescimento?

Não haja dúvidas que, ainda hoje, muitas pessoas consideram as corridas de cavalos como sendo um esporte que só está no alcance dos mais ricos ou das pessoas que se consideram na “elite da sociedade”. Ora, de fato, historicamente no Reino Unido essas corridas estavam associadas à realeza e às pessoas mais ricas, sendo essa uma imagem que ainda está bem presente na cabeça das pessoas.

Contudo, se há uns anos era muito caro poder participar de um clube e se iniciar nas corridas de cavalos, o mesmo já não é tanto assim atualmente no Brasil. Isso porque, está existindo uma muito maior democratização do esporte, existindo cada vez mais apoios do estado que está impulsionou os jovens a poderem se iniciar nesse esporte, sem que seja necessário um grande investimento inicial.

Claramente o objetivo do Brasil é que existam cada vez mais jóqueis de alta qualidade no mundo competitivo das corridas de cavalos, demonstrando que o país vai muito além de sua excelência no futebol mundial. Aliás, está provado que vários jóqueis brasileiros, apesar das limitações em termos de apoios no passado, estão conseguindo se destacar nas maiores e mais importantes corridas de cavalos no mundo.

Popularidade das corridas de cavalos também chegou às apostas

De fato, se o apoio do Estado e a maior acessibilidade ao esporte estão atraindo cada vez mais praticantes, o impacto que as apostas esportivas online estão tendo na popularidade das corridas de cavalos no Brasil não pode ser negado. Para que se tenha uma melhor noção, as apostas em corridas de cavalos são das mais frequentes no Brasil, mas também no mundo. Mas porque motivo isso acontece, visto que existem esportes muito mais populares no nosso país?

Um dos principais motivos está relacionado com a frequência e a velocidade que as corridas se desenrolam. Por exemplo, enquanto no futebol você poderá ter dois ou três jogos do Brasileirão, nas corridas de cavalos você terá dezenas ou até mesmo centenas de eventos diferentes por dia. Além do mais, cada corrida raramente durará mais do que 5 minutos a ser concluído.

Outra vantagem é que, atualmente, as casas de apostas fazem questão de transmitirem essas corridas, pelo que você terá acesso a toda a ação, levando a que possa, inclusive, apostar ao vivo nessas mesmas corridas de valos.

Apostas nas corridas em cavalos é complicado?

Por ainda não existir um grande conhecimento ou interesse nas corridas de cavalos, por parte da maioria dos brasileiros, saiba que em quase todas as casas de apostas você não só terá a transmissão ao vivo, como também conseguirá acesso a informações sobre os jóqueis e os cavalos, que certamente irão ajudar muito no momento de escolher qual é o cavalo no qual quer apostar.

Somando a isso, nas apostas esportivas de corridas de cavalos você terá a vantagem de poder apostar nos favoritos com odds muito elevadas, algo que é impensável acontecer em esportes como o futebol ou o basquete. Sem dúvida que esse é mais um incentivo que motiva a popularidade das corridas de cavalos.