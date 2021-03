A China tornou os testes anais para covid-19 obrigatórios para todas as chegadas de estrangeiros, após o procedimento ‘humilhante’ ter sido criticado pelo Japão e EUA, informou o The Sun.

Li Tongzeng, médico especialista em doenças respiratórias, disse à mídia estatal chinesa que os vestígios do vírus chinês permanecem detectáveis ​​por mais tempo em amostras de cocô do que no nariz ou na garganta.

ASSISTA