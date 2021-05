COVID-19: 887 casos e 29 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 8, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 887 casos e 29 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 210.319 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 4.498 morreram. Até o momento, 192.282 pacientes foram curados.

As 29 mortes foram: um homem, 73 anos, de Nossa Senhora da Glória, com doença renal crônica e hipertensão; um homem, 71 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 76 anos, de Nossa Senhora do Socorro; com cardiopatia; uma mulher, 71 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão; uma mulher, 66 anos, de Poço Redondo, com hipertensão, diabetes e neoplasia; uma mulher, 47 anos, de Riachão do Dantas, com diabetes; um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão ex tabagista; uma mulher, 59 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Gararu, com hipertensão, diabetes e tabagismo; um homem, 52 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 63 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 32 anos, de Estância, sem comorbidade; um homem, 72 anos, de Itabaianinha, com hipertensão e diabetes; um homem, 67 anos, de Umbaúba, com hipertensão e diabetes; um homem, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e etilismo; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 67 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, com hipertensão sequela de acidente vascular encefálico; um homem, 91 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 55 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 74 anos, de General Maynard, com hipertensão e diabetes; um homem, 49 anos, de Santa Rosa de Lima, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 74 anos, de Indiaroba, com hipertensão e diabetes; um homem, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão diabetes e neoplasia; um homem, 75 anos, de Lagarto, sem comorbidade; uma mulher, 83 anos, de Propriá, com hipertensão e diabetes; um homem, 76 anos, de Aracaju, com hipertensão, ex tabagista, aneurisma de aorta abdominal; uma mulher, 70 anos, de Itaporanga, sem comorbidade; uma mulher, 41 anos, de Maruim, com neoplasia.

Foram realizados 440.726 exames e 230.407 foram negativados. Estão internados 823 pacientes, sendo que no serviço público são 213 em leitos de UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/ pediatria e 239 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 457. Já nos leitos do serviço privado estão internados 151 pessoas na UTI adulta, nove na UTI neonatal/ pediatria e 206 em leitos clínicos, totalizando 366. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 5.336 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 450.048 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 340.060. Referente à segunda dose, foram distribuídas 192.215, sendo aplicadas 156.517 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

