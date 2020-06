COVID-19: Alguns vereadores e funcionários da Câmara de Glória testaram positivo

A Secretaria Municipal de saúde de Nossa Senhora da Glória em parceria com a Câmara de vereadores, realizaram na manhã desta terça-feira, 02, testes de Covid-19 em todos os vereadores, como também funcionários da casa.

O teste rápido de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) pode ser usado como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a produção de anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um teste (janela imunológica).









Alguns vereadores e funcionários testaram positivo para Coivd-19 e já estão mantendo o isolamento domiciliar. Uma nota deverá ser divulgada ainda hoje.