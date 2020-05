COVID-19: Apesar do óbito, Umbaúba registra descumprimento de decreto

Com um óbito e sete casos confirmados, o município de Umbaúba já começa a dar sinais de preocupação por conta do poder público. Já para os moradores a coisa não funciona da mesma forma, é o que mostram as imagens:

Na manhã desta terça-feira, 5, foram registradas filas e aglomerações e boa parte do município. Nas imagens é possível notar também que várias lojas descumprem o decreto do Governo do Estado.

Outro ponto importante a ser abordado é o valor que deverá ser creditado na conta do município. Ao todo serão 2.920.581,02 que dever]ao ser utilizados para o combate ao Covid-19.

Vale salientar que o município hoje apesar de estar centralizado em relação a outros municípios, não dispõe de um hospital e o que é pior, a cidade não dispõe hoje de um leito de UTI e nem de um respirador.