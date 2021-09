COVID-19: Após quatro dias Sergipe volta a registrar óbito

O novo boletim epidemiológico do coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta quinta-feira, 09, aponta estabilidade em relação ao número de novos casos no período de 24 horas, ou seja, 11 pessoas testaram positivo. Esses novos dados ampliam para 277.611 o número de pessoas que já testaram positivo para a Covid-19 em Sergipe. Em relação ao número de óbitos, houve 01 registro, sendo assim, 6.002 perderam a vida até o momento pela doença. Os pacientes infectados que se recuperaram são 269.412.

A rede pública dispõe de 263 leitos, destes 120 são de UTI (adulto) e no momento estão ocupados 24; 7 são de UTI neonatal ou pediátrica e 1 está ocupado; 136 são leitos clínicos ou enfermaria, sendo que 26 estão ocupados atualmente, sendo assim, o total de leitos em uso no momento é de 51.Na rede particular são 100 leitos disponíveis: 29 UTI (adulto) e 12 estão em uso; 9 UTI (neonatal/pediátrica) com 3 ocupações e 62 (leito clínico ou enfermaria) sendo 7 ocupados, totalizando 22 leitos.