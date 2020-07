Covid-19: Aracaju registra 331 novos casos confirmados e oito óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta quinta-feira, 9, foram registrados 331 novos casos de Covid-19 na capital e oito óbitos.

A SMS informa ainda que, um óbito anteriormente registrado e divulgado como sendo de Aracaju, após investigação, foi constatado como sendo de uma pessoa que residia no interior do Estado.

Do total de óbitos, quatro eram homens: 63 anos, hepatopatia (óbito dia 1º); 59 anos, cardiopatia (óbito dia 7); 83 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 8); 76 anos, cardiopatia e doença renal crônica (óbito dia 8). E quatro eram mulheres: 73 anos, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica (óbito dia 7); 59 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 8); 66 anos, hipertensão, diabetes e obesidade (óbito dia 7); 64 anos, hipertensão, diabetes e neoplasia (óbito dia 9).









Dos novos casos confirmados 175 são mulheres, com idade entre seis e 93 anos; e 156 homens com idade entre menor de um ano e 85 anos.

Com isso, sobe para 18.369 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 342 estão internadas em hospitais; 7.273 estão em isolamento domiciliar; 10.374, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 380 vieram a óbito.

Dos 87 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados.

Foram descartados 10.016 casos do total de 28.472 testados.

SMS