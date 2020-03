COVID-19: Belivaldo determina a abertura de 379 novos leitos

O governador do Estado, Belivaldo Chagas, tranquilizou a população e garantiu que o Estado está seguindo todos os protocolos estabelecidos para combater o avanço da Covid-19. O governador determinou a Secretaria de Estado da Saúde a abertura de 307 leitos extras de enfermaria e 72 leitos de UTIs, que ficarão à disposição dos sergipanos caso as contaminações pelo vírus aumentem.

“O nosso planejamento é que tenhamos, nos próximos 15 dias, a garantia de novos leitos de enfermaria para que estejam à disposição da população só para tratar as pessoas com o coronavírus, quando necessário for a presença dessas pessoas nas unidades hospitalares”, disse Belivaldo Chagas.

A expectativa é de ampliação de leitos de UTIs na capital e no interior: sendo 31 leitos de enfermaria e 20 de UTI no Hospital de Cirurgia; 15 leitos de enfermaria no Hospital Regional de Itabaiana; 45 leitos de enfermaria e 10 de UTI, no Hospital Regional de Estância; 15 leitos de enfermaria no Hospital universitário de Lagarto; 20 leitos de enfermaria no Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristovão; 10 leitos de enfermaria no Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância; 20 leitos de enfermaria no Hospital de Neópolis; 17 de enfermaria e 10 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; 17 leitos de enfermaria e 12 de UTI, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE); 34 de enfermaria e 10 de UTI, no Hospital Regional de Glória.

As obras de adequação no Hospital da Policia Militar (HPM), determinadas pelo governador, vão garantir mais 42 leitos de enfermaria para reforçar o atendimento à população. A abertura da unidade Hildete Falcão também ampliará para mais 41 leitos de enfermeira e 10 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Ainda de acordo o governador, o estado tem acionado toda a rede e buscado o apoio rede privada para garantir maior assistência aos infectados.









Hospitais de Campanha

Belivaldo Chagas ainda determinou a construção de hospitais de campanha para ampliar o atendimento a pacientes, em caso de aumento da infecção pelo novo coronavírus. “Se precisar de outras áreas, vamos utilizar o Clube do Banese e também o prédio do CER IV , colocando leitos”, disse Belivaldo Chagas.

Governo de Sergipe