COVID-19: Belivaldo publica novo decreto com pouca flexibilização

O Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas concedeu uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 16. A coletiva teve como objetivo anunciar um novo decreto, haja visto que o último se encerrará amanhã.

O novo decreto flexibilizou alguns locais que até então não poderiam ser abertos, entre eles: Hotéis, Motéis e Pousadas, Lojas de Material de Construção, Imobiliárias, Lojas de Autopeças, Cartórios, Escritórios de Arquitetura e Engenharia, Empresas de Assistência Técnica e Óticas.

Todos esses estabelecimentos deverão cumprir as recomendações do Ministério da Saúde.

Sobre as escolas, o Governador reforçou que pelo ao menos até o dia 30 de abril, não há nenhuma hipótese de que as aulas sejam retornadas. Belivaldo destacou que a preocupação e não flexibilizar nesse momento, se deve ao grande número de testes que não para ser revelados e que pode triplicar o número de infectados no estado.