COVID-19: Canindé tem 46 casos confirmados, 38 já estão curados

A @prefeituracaninde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até as 18h desta terça-feira, 9, foi registrado mais dois casos do novo coronavírus no município. O teste rápido foi realizado no hospital de Poço Redondo. Trata-se de duas pessoas do sexo feminino, a primeira com 32 anos, reside no bairro da Torre. Já outra tem 37 anos, residente no bairro Olaria. Ambas estão bem e em isolamento domiciliar.

Os dados também mostram que aumentou para 38 o número de pessoas curadas. Confira o panorama geral do Novo Coronavírus em Canindé de São Francisco.

SMS

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 46

CURADOS: 38

PESSOAS EM RECUPERAÇÃO: 06

ÓBITOS: 02

CASOS SUSPEITOS: 04

CASOS DESCARTADOS: 140

CASOS MONITORADOS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: 78