COVID-19: Capela tem 23 casos, 12 estão curados

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, mais dois casos de pacientes infectados com o novo coronavírus, elevando para 23 o número de pessoas que contraíram Covid-19. A boa notícia é que há mais gente curada em Capela.









Entre os novos casos, há um homem de 34 anos, residente no Centro da cidade, que realizou testagem através de sorologia na rede particular. Ele informou a confirmação do caso através do canal de monitoramento.

No momento, está assintomático e em isolamento domiciliar. Já o segundo caso se trata de um profissional de segurança pública de outro município. Esse paciente também está assintomático e em isolamento domiciliar.

Ambos estão sendo monitorados pela equipe da SMS. No total, há 100 pessoas em monitoramento e 153 foram descartadas após realização de exames, cujos resultados foram negativos.

Panorama

POSITIVOS: 23

CURADOS: 12