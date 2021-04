Covid-19: Em Sergipe 171.324 pacientes já foram curados

As 27 mortes foram: um homem, 74 anos, de Aracaju, com neoplasia; uma mulher, 78 anos, de Riachuelo, com diabetes e cardiopatia; uma mulher, 90 anos, de Itabaiana, com hipertensão; uma mulher, 83 anos, de Aquidabã, com cardiopatia; uma mulher, 55 anos, de Aquidabã, com diabetes; um homem, 60 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 83 anos, de Riachão do Dantas, com hipertensão, neoplasia e ex-tabagista; um homem, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 60 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 58 anos, de Nossa Senhora Aparecida, ex-tabagista; um homem, 53 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 64 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 69 anos, de São Francisco, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 66 anos, de Muribeca, com hipertensão; um homem, 47 anos, de Pacatuba, sem comorbidade; uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 67 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 69 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 62 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 63 anos, de Tomar do Geru, sem comorbidade; uma mulher, 93 anos, de Umbaúba, sem comorbidade; uma mulher, 40 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Frei Paulo, com obesidade e ex-tabagista; um homem, 40 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 45 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 71 anos, de Lagarto, com hipertensão.