Covid-19: Falta de transparência e desencontro de informações por parte do governo do estado

Sem dúvidas nenhuma o Coronavírus é o assunto mais falando do momento em todos os aspectos, seja no tocante ao número de infectados, seja também nos casos suspeitos, a procura por notícias tem sido constante por 95% da população brasileira.

Muitos estados através de suas secretarias têm de desdobrado para manter o Ministério da Saúde atualizado. O que não é o caso do estado de Sergipe.

Durante a coletiva de imprensa diária concedida pelo Ministro da Saúde Henrique Mandetta, os dados divulgados em relação ao estado de Sergipe continuavam os mesmos (16 casos confirmados).

Menos de uma hora depois a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju confirmou mais dois casos e juntamente com ele os casos que estão sob suspeita.









Não demorou muito para se perceber que existe uma falha grave entre a comunicação da Secretaria de Saúde de Aracaju e a Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o boletim divulgado ontem (30) pelo governo do estado, existem 26 casos suspeitos de Covid-19 e de acordo com o boletim da secretaria de saúde de Aracaju, existem 33 casos suspeitos na capital.

Como existem 33 casos suspeitos em Aracaju e em todo estado existem 26? “Alguma coisa errada não está certa”.

Enquanto isso cidadãos de todo estado sofrem com a falta de transparência na divulgação dos casos, como também na divulgação do acompanhamento dos pacientes que testaram positivo, afinal de contas a população precisa saber se esses pacientes estão bem.

Maycon Fernandes/Jornalista