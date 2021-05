COVID-19: Glória suspende vacinação em gestantes e puérperas

A Secretaria Municipal da Saúde de Nossa Senhora da Glória, informou na manhã de hoje a suspensão de vacinação contra o coronavírus em gestantes e puérperas sem comorbidades. A interrupção da vacinação nesse grupo segue a orientação do Ministério da Saúde.

O município aguarda novas orientações do Ministério da Saúde. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a orientação de suspensão é “resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país”.

Na bula, consta que o medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.