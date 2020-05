O governo do estado e as prefeituras sergipanas podem ser beneficiados com pouco mais de R$ 1 bilhão para o combate à covid-19.

Com aprovação da ajuda para estados e municípios, no último sábado, no Senado, o governo pode receber R$ 86 milhões para a Saúde e R$ 314 milhões para despesas diversas, caso a proposta seja aprovada também na Câmara Federal.

Já os municípios poderão receber cerca de R$ 33 milhões para a Saúde e R$ 212 milhões para despesas diversas – as verbas serão rateadas de acordo com a população de cada cidade.

Além desses aportes diretos, governo e prefeituras serão beneficiados com a suspensão das parcelas de dívidas com bancos nacionais e internacionais, que podem ser interrompidas até dezembro de 2020. Isso deve gerar uma economia de R$ 413 milhões, que não será usado para o pagamento da dívida e pode ser destinado a outras áreas.

O Senado Federal elaborou tabelas com os valores que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus deverá destinar a cada estado e município do Brasil. Confira o valor dos recursos que cada município sergipano pode receber, para o combate ao novo coronavírus.

UF / Município / Auxílio Recebido pelo Município

SE Amparo de São Francisco R$ 274.114,78

SE Aquidabã R$ 2.489.779,73

SE Aracaju R$ 75.862.247,77

SE Arauá R$ 1.161.119,74

SE Areia Branca R$ 2.140.958,85

SE Barra dos Coqueiros R$ 3.510.955,44

SE Boquim R$ 3.096.319,31

SE Brejo Grande R$ 959.401,74

SE Campo do Brito R$ 2.090.962,35

SE Canhoba R$ 462.785,19

SE Canindé de São Francisco R$ 3.452.414,50

SE Capela R$ 3.950.416,63

SE Carira R$ 2.549.706,25

SE Carmópolis R$ 1.920.650,93

SE Cedro de São João R$ 680.899,27

SE Cristinápolis R$ 2.063.827,99

SE Cumbe R$ 460.360,42

SE Divina Pastora R$ 593.261,06

SE Estância R$ 7.988.356,01

SE Feira Nova R$ 644.758,61

SE Frei Paulo R$ 1.780.591,44

SE Gararu R$ 1.339.860,13

SE General Maynard R$ 386.347,12

SE Graccho Cardoso R$ 671.777,51

SE Ilha das Flores R$ 983.764,93

SE Indiaroba R$ 2.073.411,61

SE Itabaiana R$ 11.018.513,66

SE Itabaianinha R$ 4.841.231,95

SE Itabi R$ 566.126,70

SE Itaporanga d’Ajuda R$ 3.966.928,18

SE Japaratuba R$ 2.164.167,39

SE Japoatã R$ 1.551.161,75

SE Lagarto R$ 12.055.508,13

SE Laranjeiras R$ 3.443.870,06

SE Macambira R$ 798.904,88

SE Malhada dos Bois R$ 425.143,48

SE Malhador R$ 1.456.942,01

SE Maruim R$ 1.987.505,38

SE Moita Bonita R$ 1.308.799,95

SE Monte Alegre de Sergipe R$ 1.735.559,95

SE Muribeca R$ 880.423,43

SE Neópolis R$ 2.161.396,22

SE Nossa Senhora Aparecida R$ 1.015.633,38

SE Nossa Senhora da Glória R$ 4.263.443,24

SE Nossa Senhora das Dores R$ 3.074.727,28

SE Nossa Senhora de Lourdes R$ 748.561,98

SE Nossa Senhora do Socorro R$ 21.202.674,58

SE Pacatuba R$ 1.665.934,33

SE Pedra Mole R$ 376.532,56

SE Pedrinhas R$ 1.108.698,46

SE Pinhão R$ 759.300,26

SE Pirambu R$ 1.071.518,61

SE Poço Redondo R$ 4.015.308,17

SE Poço Verde R$ 2.739.762,25

SE Porto da Folha R$ 3.301.847,66

SE Propriá R$ 3.420.776,99

SE Riachão do Dantas R$ 2.286.791,61

SE Riachuelo R$ 1.179.247,80

SE Ribeirópolis R$ 2.153.660,04

SE Rosário do Catete R$ 1.253.376,57

SE Salgado R$ 2.309.076,43

SE Santa Luzia do Itanhy R$ 1.620.556,44

SE Santa Rosa de Lima R$ 451.815,98

SE Santana do São Francisco R$ 898.320,56

SE Santo Amaro das Brotas R$ 1.397.361,88

SE São Cristóvão R$ 10.400.196,62

SE São Domingos R$ 1.285.937,80

SE São Francisco R$ 429.993,03

SE São Miguel do Aleixo R$ 453.778,90

SE Simão Dias R$ 4.674.499,95

SE Siriri R$ 1.026.833,52

SE Telha R$ 372.606,74

SE Tobias Barreto R$ 6.026.253,02

SE Tomar do Geru R$ 1.562.939,22

SE Umbaúba R$ 2.920.581,02

SE TOTAL R$ 265.419.779,31

Fonte Blog do Max