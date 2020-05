COVID-19: Itabaianinha tem 07 pacientes curados e 10 casos ativos

A prefeitura Municipal de Itabaianinha, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em nome da Coordenação de Vigilância Epidemiológica (CVE), vem por meio desta informar que na data do dia 13 de Maio de 2020 foi confirmado mais 01 (um) caso POSITIVO.

Trata-se de um paciente do sexo masculino, com idade de 37 anos, residente da zona rural , este encontra-se em Aracaju onde optou para ficar em isolamento social e segundo informação do próprio paciente ele encontra-se clinicamente bem.

Panorama

CASOS POSITIVOS: 17

RECUPERADOS: 07

CASOS SUSPEITOS: 07

CASOS DESCARTADOS: 31

EM OBSERVAÇÃO: 147

ÓBITO: 01

SMS