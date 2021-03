COVID-19: leitos de uti chegam a 100% de ocupação em cinco hospitais públicos

Somente nesta segunda, 725 novos casos e nove mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 156.109 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.032 morreram.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), no Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, apontam que dos 11 hospitais públicos que dispõem de leitos para o tratamento do Covid-19, cinco estão com ocupação máxima: Hospital Cirurgia, Hospital da Polícia Militar, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital São José e Hospital Renascença (leitos SUS).

Leitos de enfermaria (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 40% Hospital da Polícia Militar 51% Hospital Cirurgia – SUS 92% Hospital do Coração – SUS 36% Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 0% Hospital Zona Sul 94% Hospital Zona Norte 100% Hospital Santa Isabel 100% Hospital São José 94% Hospital Primavera 157% Hospital São Lucas 132% Hospital Renascença 85% Hospital Unimed 100% Hospital Gabriel Soares 95% Hospital Cirurgia – Ipes 57% Hospital e Maternidade Santa Helena 0% Total 77%