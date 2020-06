Covid-19: Mais 20 respiradores reforçam a rede estadual de saúde

O Governo do Estado recebeu do Governo Federal na manhã desta quinta-feira (18), 20 aparelhos de ventilação mecânica de transporte, que servirão como reforço da rede hospitalar de Sergipe em função do enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Até o momento, Sergipe recebeu 120 ventiladores mecânicos.

Os 65 ventiladores Fixos foram distribuidos entre o Hospital Amparo de Maria, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, Hospital Universitário de Lagarto, Hospital São José, Hospital Regional de Estância (HRE) e Hospital Renascença.

Já os 55 respiradores móveis foram encaminhados para reforçar a assistência a pacientes graves no Hospital Regional de Estância, Hospital Regional de Itabaiana, Secretaria Municipal de São Cristóvão, Secretaria Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Secretaria Municipal de Aracaju, Hospital de Urgência de Sergipe e para o Hospital Regional de Lagarto.

