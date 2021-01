Covid-19: museu Inhotim suspende visitação até 17 de janeiro

O Instituto Inhotim, museu a céu aberto em Brumadinho (MG), suspendeu a sua visitação até dia 17 deste mês, após a determinação de lockdown (bloqueio) parcial decretado ontem (7) pelo município, que fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte.

A medida foi adotada para diminuir a contaminação pelo novo coronavírus na cidade que, segundo o boletim epidemiológico de ontem (7), tem 20 mortes e 1.729 casos confirmados de covid-19.

De acordo com o instituto, a programação online continua nos canais do Inhotim. O show gravado com Jards Macalé, na obra Invenção da cor, Penentrável Magic Square #5, De Luxe (1977) de Hélio Oiticica, está disponível no canal do YouTube.

Os vídeos das séries Diálogos (conversa com especialistas em arte e botânica), Bastidores (mostrando o que acontece nas coxias do Inhotim) e Retrato (vídeos sobre artistas e suas obras expostas no Inhotim) também estão disponíveis no YouTube e no IGTV, além das apresentações da Orquestra de Câmara Inhotim, composta por jovens de Brumadinho.

Depois de ficar quase oito meses fechado devido à pandemia de covid-19, o Inhotim reabriu no dia 7 de novembro com restrições e protocolos para evitar o contágio de visitantes e funcionários pelo novo coronavírus.

Belo Horizonte

A capital mineira também anunciou que entrará em lockdown a partir de segunda-feira (11).

Segundo o prefeito Alexandre Kalil, Belo Horizonte chegou “ao limite da covid-19” e que, após uma reunião de governo, foi orientado a tomar a decisão de editar um decreto fechando todos os serviços não essenciais da cidade.