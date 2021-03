COVID-19; Número de infectados aumentam em Sergipe

As 10 mortes foram: uma mulher, 64 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 51 anos, de Capela, sem comorbidade; uma mulher, 60 anos, de Santana do São Francisco, com diabetes e obesidade; um homem, 76 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão, cardiopatia e acidente vascular encefálico; um homem, 35 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Nossa Senhora do Socorro, tabagista; um mulher, 90 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão, cardiopatia e tabagismo; um homem, 65 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 82 anos, de Canindé, com hipertensão.