COVID-19: Números de casos instabilizam no Estado

As sete mortes foram: um homem, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 84 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e neoplasia; um homem, 61 anos, Carmópolis, com diabetes e cardiopatia, uma mulher, 62 anos, de Carmópolis, com hipertensão; um homem, 73 anos, de Maruim, com doença cardiovascular crônica; um homem, 39 anos, de Aracaju, com cardiopatia e hipertensão; uma mulher, 82 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e diabetes.