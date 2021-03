COVID-19: Pastor da Igreja Quadrangular em estado grave

Um dos Líderes da Igreja Quadrangular, Pastor Luiz Antônio, está internado em estado grave, no hospital Primavera em Aracaju. Em nota, a Igreja diz que seu estado de saúde é estável, confira:

Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe comunica que seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antonio da Silva, encontra-se internado, no Hospital Primavera em Aracaju em tratamento contra a Covid-19, em estado estável, e apresentou nesta segunda-feira, dia 08, uma melhora significativa. A Igreja e a família Abreu Silva se alegram com a resposta positiva do pastor Luiz Antonio ao tratamento, agradecem os cuidados da equipe médica e pedem a todos que permaneçam em oração em prol do reestabelecimento total da sua saúde.

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe

08 de março de 2021, 12h.