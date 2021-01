COVID-19: Pelo segundo dia consecutivo Sergipe registra mais de mil novos casos

As 11 mortes foram: uma mulher, 50 anos, de Boquim, com neoplasia e hipertensão; uma mulher, 89 anos, de Propriá, com diabetes; uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 50 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com pneumopatia crônica; um homem, 73 anos, de Aracaju, com cardiopatia e hipertensão; uma mulher, 49 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 70 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 52 anos, de Aracaju, com Adenocarcinoma pulmonar; uma mulher, 75 anos, de Pinhão, com hipertensão e diabetes; um homem, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 68 anos, de Carmópolis, com hepatopatia e cardiopatia.