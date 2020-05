COVID-19: Prefeitura de Glória revoga decreto de flexibilização

Assim como o governador do estado de Sergipe, o prefeito de Nossa Senhora da Glória, Francisco Carlos Nogueira do Nascimento, publicou um novo decreto revogando o último decreto (N° 1609) onde flexibilizava alguns seguimentos comerciais.

De acordo com o novo decreto, as Atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino públicas e privadas, continuarão suspensas até o dia 31 de maio de 2020.

Bares, restaurantes, lanchonetes e similares, só poderão atender através do serviço de entrega (delivery) ou retirada pelos clientes. Já as igrejas também permanecerão fechadas, salvo atendimento individual e transmissões virtuais, respeitadas as recomendações sanitárias de distanciamento de pessoas.

Academias, Shopping Center e cinema permanecerão fechados.









COISAS QUE FUNCIONARÃO

Art. 4º. Por serem considerados serviços essenciais, continuam autorizado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos comerciais: I – Órgãos de imprensa e meios de comunicações e telecomunicações em geral; II – Agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes bancários, cooperativas de crédito e organizações responsáveis pela operacionalização de programas de microcrédito; III – Distribuidoras e lojas de produtos médicos hospitalares; IV – Distribuidoras de gás e água; V – Distribuidoras de energia elétrica, serviços de telecomunicações e serviço postal; VI – Empresas de segurança privada; VII – Postos de combustíveis; VIII – Funerárias; IX – Padarias, confeitarias e casas de bolo; X – Clínicas veterinárias, lojas de produtos agropecuários e para animais; XI – Lojas de materiais de construção civil e elétricos; XII – Oficinas mecânicas e elétricas de máquinas, equipamentos industriais, veículos em geral e motocicletas; XIII – Hotéis, pousadas e motéis, sendo vedado o funcionamento das áreas comuns de lazer, os restaurantes, bares e salas de auditório; XIV – Supermercados, mercadinhos, mercearias, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, os quais deverão cumprir as medidas preventivas do Ministério da Saúde contidas neste Decreto. XV – Cartórios e tabelionatos. § Único – Os consultórios de odontologia, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, bem como os serviços especializados de podologia, poderão funcionar para a prestação de serviços especializados enquadrados como de urgência e emergência, observada a catalogação prevista nos Conselhos