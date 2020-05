COVID-19: Quarenta profissionais do Hospital de Glória já testaram positivo

O município de Nossa Senhora da Glória já registrou 136 casos de Covid-19 com mais de 60 pessoas já curadas, até o último boletim.

Logo no início da pandemia várias medidas foram tomadas, a exemplo do distanciamento social e de outras medidas no tocante a higiene.

Em relação ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, depois de fazer uma manifestação, profissionais da área da saúde conseguiram até o momento os tão sonhados EPI’s, material esse que esteve em falta por um período e que pode ter sido o fator determinante para a contaminação de alguns profissionais da área da saúde.

Nesta segunda-feira, 26, a nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que já são mais de 40 profissionais que testaram positivo.

Alguns desses profissionais já se recuperaram e retornaram as suas atividades normais e outros estão em fase final de recuperação.