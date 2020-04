Covid-19: Sergipe registra o primeiro caso no sistema prisional

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) confirmou nesta terça-feira (28) que um interno de 25 anos do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no Bairro Santa Maria, em Aracaju, foi diagnosticado com a Covid-19. Este é o primeiro caso de coronavírus no sistema prisional de Sergipe.

Segundo a Sejuc, no último dia 18, ele sentiu arritmia e palpitações no peito, foi atendido na enfermaria da unidade prisional e, imediatamente, transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Ao retornar do hospital, ficou isolado em um pavilhão de triagem do Presídio de Areia Branca para evitar a propagação de qualquer doença contagiosa no sistema prisional.









Com o passar dos dias, ele apresentou sintomas típicos de pacientes que foram afetados pelo coronavírus, como dor na cabeça, vômito em pouca quantidade e início de desconforto respiratório e dor no peito.

No último sábado (25), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o interno precisou ser encaminhado de volta para o Huse. Após receber todo o atendimento, foi feito o teste junto ao Laboratório Central (Lacen) e o resultado foi encaminhado para a Sejuc nessa segunda-feira (27), dando como positivo para a Covid-19.

Ainda de acordo com a Sejuc, o quadro de saúde do interno é considerado estável. Ele permanece em uma enfermaria para atendimento de portadores da Covid-19, isolado, e com os atendimentos necessários no Huse.

Covid-19 em Sergipe

O estado ultrapassou os 200 casos da doença, além de 11 óbitos em 24 municípios.

Por G1/SE