COVID-19: Sergipe registra queda de óbitos no fim de semana

As 15 mortes foram: um homem, 80 anos, de Propriá, com hipertensão e sequela de acidente vascular encefálico; uma mulher, 94 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; uma mulher, 56 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e obesidade; um homem, 59 anos, de Neópolis, com diabetes; uma mulher, 62 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 57 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 79 anos, de Lagarto, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 42 anos, de Pirambu, com hipertensão; uma mulher, 85 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes, hipertensão e ex tabagista; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com hipertensão, doença renal crônica e diabetes; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, com neoplasia; uma mulher, 34 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Arauá, insuficiência renal aguda.