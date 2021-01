Covid-19: Sergipe registrou 459 casos e nenhum novo óbito

As 10 mortes foram: um homem, 64 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica e diabetes; uma mulher, 95 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 51 anos, de Lagarto, com hipertensão; uma mulher, 77 anos, São Domingos, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão, obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 42 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 90 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 67 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 86 anos, de Aracaju, com diabetes.