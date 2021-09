Covid-19: Sergipe segue sem registro de óbitos

- Advertisement -

As últimas informações sobre a ocupações em UTIs e enfermarias nas unidades de saúde, mostram que a rede pública dispõe de 257 leitos, destes 120 são de UTI (adulto) e no momento estão ocupados 20; 7 são de UTI neonatal ou pediátrica e nenhuma ocupação; 130 são leitos clínicos ou enfermaria, sendo que 23 estão ocupados atualmente, sendo assim, o total de leitos em uso no momento é de 43. Na rede particular são 100 leitos disponíveis: 29 UTI (adulto) e 8 estão em uso; 9 UTI (neonatal/pediátrica) com 1 ocupação e 62 (leito clínico ou enfermaria) sendo que 10 estão ocupados, totalizando 19 leitos.